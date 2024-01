Aficionados de Rayados piden justicia tras incidente afuera del Estadio TSM

El domingo por la noche, la victoria de Rayados sobre Santos en la Jornada 2 del Clausura se vio opacada luego de que una persona atropellara a varios aficionados a las afueras del Estadio Territorio Santos Modelo.

De acuerdo con reportes, una camioneta arrolló a un grupo de aficionados que salían del inmueble tras el partido, dejando al menos cuatro heridos en estado grave. Horas más tarde, Rayados informó en un comunicado que una aficionada de su equipo perdió la vida.

Tras el incidente, La Adicción, un grupo de animación de Monterrey, lanzó un comunicado exigiendo ‘justicia’ ya que consideran que el incidente no fue accidental y aseguraron tener suficientes testigos para poder aclarar los hechos.

“Hoy la familia Rayada se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de la aficionada al Monterrey. Estamos en comunicación con el club y las familias extendiendo nuestro apoyo y solidaridad para ella y las personas que aún se encuentran graves a raíz de este atentado, sepan que no vamos a descansar hasta que se haga justicia, no nos quieran ver la cara con que fue un accidente teniendo muchos testigos”, comentó el grupo en el comunicado.

La Liga MX y el propio club regio también se unieron lamentando el fallecimiento de la aficionada y el accidente con otros seguidores del club. Las autoridades siguen investigando el incidente.

Comunicado para todos con referencia a los hechos del día de ayer en Torreón. #NoFueAccidente pic.twitter.com/1kZ6UZQtuv — LA ADICCIÓN (@LAADICCIONCFM) January 22, 2024

