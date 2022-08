Sebastián Vegas: "El Clásico más importante del país, los ojos de México están aquí"

Como cada torneo, el Clásico Regiomontano acapara los reflectores. El impacto mediático y deportivo que genera este encuentro lo ha llevado a ser considerado como el clásico más importante del futbol mexicano, así lo consideró Sebastián Vegas, defensa de Rayados de Monterrey.

“Desde que llegué, lo que me ha tocado vivir, por los Clásicos que he jugado y contra los jugadores que he visto en Tigres, me parece que hoy en día es el Clásico más importante del país. Las aficiones son muy apasionadas, lo dejan todo”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Indudablemente, Rayados y Tigres se han mantenido en el protagonismo de la Liga MX. Respaldados por sus aficiones, ambos equipos siempre buscan estar entre los primeros puestos de la clasificación y para Vegas, es precisamente el crecimiento que han tenido desde hace ya varios años lo que les da mayor impacto en el torneo local.

“Creo que en el Clásico Regiomontano el país tiene los ojos sobre ambos equipos por los planteles, por la afición, por lo que han significado en los últimos años ambas instituciones, son las instituciones que se han convertido en las más fuertes del país, me parece que hoy en día es el Clásico más importante”, expresó.

