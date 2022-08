Rodrigo Aguirre previo a Clásico Regio: 'Me ha tocado hacer goles en clásicos'

Durante su carrera en Uruguay e Italia, Rodrigo Aguirre tuvo la oportunidad de disputar algunos Derbys regionales, como en esta ocasión podrá ser parte del Monterrey vs Tigres.

Y el atacante uruguayo aseguró que en otros derbys ha tenido la oportunidad de marcar, por lo que espera que en el Clásico Regio tenga la misma oportunidad,

"Por suerte me ha tocado hacer goles en clásicos. Esperemos que no sea la excepción. A qué jugador no le gusta jugar este tipo de partidos. Todos vamos con la mentalidad por la rivalidad que hay en la ciudad. Además de la posición en la tabla de posiciones. La semana se vive distinto. Se palpita lo que es el partido", reveló Aguirre en charla con Fox Sports.

Además, Aguirre dice que ya conoce la importancia para los Rayados sobre el juego de Tigres.

"Todos sabemos lo que es Tigres como rival. Es un clásico y se juega distinto. Más que nada es su poderío sin dejar de lado que defendiendo son el mejor equipo del torneo. Nosotros ofendiendo somos los mejores, entonces va a ser un lindo duelo de fuerzas. Sabemos que tienen jugadores que juegan muy bien y trataremos desde nuestro lado tener cuidado y siempre con la idea de salir a ganar", añadió.

