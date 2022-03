Rayados: Disciplinaria suspendió dos partidos a Kranevitter por agresión a Soteldo

Matías Kranevitter fue señalado tras el último Clásico Regio e el que Tigres se llevó la victoria por 2-0 luego de que agrediera brutalmente a Yeferson Soteldo.

El argentino golpeó con el brazo en la espalda al venezolano cuando en balón se encontraba varios metros distante; el momento fue captado y la Universidad Autónoma de Nuevo León pidió a la Comisión Disciplinaria que abriera una investigación en busca de una sanción para el centrocampista.

Así lo dice Arturo Brizio Carter en su video análisis semanal de la Liga Mx. Señala sobre el incidente de Matías Kranevitter con Yeferson Soteldo. De acuerdo con lo que menciona… Pd. No salió nada del manotazo de Vigón pic.twitter.com/s6Mn0BtKwQ — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) March 23, 2022

Esta llegó y como consecuencia al brutal golpe, Matías Kranevitter fue suspendido dos partidos, según informó el órgano encargado de este tipo de acciones.

"Se sanciona al jugador Claudio Matías Kranevitter con dos partidos de suspensión y con una multa económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 5, 17, inciso e) del Reglamento de Sanciones de la FMF, vigente para la Temporada 2021-2022", reza el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución del proceso de investigación para el jugador Claudio Matías Kranevitter. Lee más: https://t.co/1MjieNWU1s#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ZQFfoWSt1x — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) March 27, 2022

Hace unos días y a través de redes sociales, el argentino publicó unas palabras de disculpa hacia el venezolano, el Monterrey y la afición.

"Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie.

"Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El futbol es un deporte que amamos!", publicó en Instagram.

