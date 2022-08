Liga MX: El Clásico Regio 128 terminó sin goles y Rayados 'descansa' como líder

La edición 128 del Clásico Regiomontano terminó sin goles pero con el liderato asegurado, al menos de manera momentánea, para el Monterrey. Rayados y Tigres cerraron la fecha con un empate en el que los más beneficiados fueron los de la 'Pandilla' que al sumar un punto descansarán como líderes generales.

La pelota fue caprichosa con los universitarios. Durante el primer tiempo tuvieron al menos tres ocasiones claras de gol, todas efectuadas por parte del delantero Nicolás López, tiros que terminaron rebotados en el arco o rechazados por la oportuna intervención del zaguero Sebastián Vegas.

Y mientras que el esquema defensivo de los Rayados tuvo movilidad, la ofensiva no se encontró. Fueron imprecisos y no consiguieron generar oportunidades en la delantera: no registraron un solo tiro franco a la portería de Nahuel Guzmán. A esto se sumó la anticipada salida de Erick Aguirre, tras sufrir una lesión.

Para el complemento, el nivel de ambas escuadras quedó un tanto trabado y no fue sino hasta el minuto 57 cuando Alfonso González se encargó de hacer el primer disparo a la portería de Tigres, pero la anotación no cedió y las piezas de Víctor Manuel Vucetich comenzaron a moverse y el efectivo se reflejó.

Las llegadas de los albiazules comenzaron a ser más constantes y al minuto 70, Maximiliano Meza abría el marcador, aunque su festejo fue frustrado luego de que se dictara un fuera de lugar, que reinició el resultado.

Así, los más de 51 mil aficionados que se dieron cita en el ‘Gigante de Acero’ para registrar el partido con mayor asistencia del torneo, se llevaron a casa un empate sin goles, algo que no se veía desde hace 10 ediciones de este cotejo.

