Gignac sobre actualidad de Rayados: 'Me da tristeza, me gustaría verlos a la par'

Rayados de Monterrey no ha exhibido su mejor versión en este torneo y aunque es el acérrimo rival de Tigres, la situación de los albiazules entristece al histórico goleador André-Pierre Gignac, quien dijo que le gustaría verlos a la par.

“Me gustaría ver a mi rival a la par, porque también es el orgullo del norte. Me hubiera gustado que hicieran un buen Mundial, me hubiera dolido que ganaran la Final, pero ahorita necesitan mucha tranquilidad. Los quiero fuertes. Me da tristeza por los jugadores, me duele que le pegan tanto a un goleador histórico como Funes Mori, lo apoyo porque se merece mucho más”, dijo en entrevista para Fox Sports con motivo del décimo aniversario de La Última Palabra.

Además, el ‘Bomboro’ se refirió a su futuro en donde dejó ver que la fidelidad que tiene por el conjunto universitario es tal, que se ve retirándose en este club y dejó en claro que estar en la MLS no es una opción.

"A MÍ ME GUSTARÍA VER A MI RIVAL A LA PAR" "ME HUBIERA GUSTADO QUE HICIERAN UN BUEN MUNDIAL DE CLUBES" #LUP10Años | "Por el orgullo del norte", André-Pierre Gignac quiere "ver fuerte" a los #RayadosxFOX @alexblanco23, @ruubenrod, @dtAlex_Aguinaga, @YayoDelaTorreM, @Salimgol pic.twitter.com/kPAROc1I1r — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 1, 2022

“No me llama la atención la MLS. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera en Tigres porque siento que es aquí donde quiero vivir más tarde, donde quiero seguir mi carrera dentro de futbol, tengo en mente terminar mi carrera en Tigres”, apuntó.

Por otra parte, el francés habló con respecto al momento que Javier Hernández atraviesa con la Selección Mexicana y consideró que sería un arma increíble para el ‘Tri’: “Chicharito te puede resolver en cualquier minuto, no soy seleccionador pero como futbolista que amo a México y quiero que lleguemos al quinto partido y más, es un arma increíble para la Selección”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO: 'SE HA PERDIDO LA IDENTIDAD DEL AMERICANISMO'