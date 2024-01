Torreón: Hermana de fallecida por atropellamiento reclama cambio de versión

Maribel Mercado Gallegos, falleció luego de asistir al partido entre Santos y Rayados en la Jornada 2 del Clausura 2024. Mientras la aficionada al equipo de la Pandilla abandonaba las inmediaciones del estadio de los laguneros con su familia, sufrió un fuerte atropello que le costó la vida.

De acuerdo con las declaraciones de una de las hermanas de Maribel, este atropellamiento no fue un accidente, sino que fue con toda la atención de lastimar y agredir.

"El niño dijo que no fue accidental, fue contra ella. Yo exijo justicia, pido que nos apoyen. Lo están manejando que fue accidente y no fue accidente, fue a propósito, hasta el niño y mucha gente está de testigo. Ella le dio reversa y aventó la camioneta en contra de ella", comentó María del Rosario Gallegos.

"No sé por qué quieren cambiar la otra versión, están diciendo que fue accidental y no es cierto. Queremos que se haga justicia ": María Mercado, hermana de la mujer que murió en Torreón @alejimenezlohttps://t.co/3VfQvrB5XM pic.twitter.com/PwYMqM8KW1 — La Afición (@laaficion) January 23, 2024

Por su parte, también señaló que su hermana era una persona tranquila y que era su primer viaje para ver a Rayados.

"Ella iba muy contenta porque era su primer viaje a ver a los Rayados. Su primer viaje del año, le gustaba mucho viajar, pero nunca iba a ver a los Rayados lejos, siempre en Monterrey. Ahora que salió y que no regrese no es justo. Es un juego, no tienen por qué tomarlo de pleito, no saben que es un juego, todo lo agarran a la mala y no a la ligera como debe ser", compartió.

Asimismo, cabe señalar que el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que fue un accidente vial.

"De entrada es un accidente vial, pero se está investigando para determinar las responsabilidades", declaró a los medios presentes.

"De entrada es un accidente vial", dice el fiscal de #Coahuila, Gerardo Márquez, sobre el atropellamiento de aficionados de @Rayados a las afueras del estadio de Santos en Torreónpic.twitter.com/jJZe9VA4LT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 22, 2024

