Hombre puede perder la pierna luego del accidente a las afueras del Territorio Santos Modelo

Este domingo la afición de Rayados de Monterrey vivió un desafortunado accidente a las afueras del Territorio Santos Modelo, donde, además de una persona fallecida, hay un joven que podría perder una de sus extremidades.

Cavo Rayado, integrante del grupo de animación de Rayados, contó para TUDN como fue que ocurrió el incidente a las afueras de la puerta 7 del estadio, mismo en el que un hombre resultó gravemente herido y podría perder la pierna.

"El hijo de una familia fue el que se me acercó, por eso estoy aquí, no voy a dejar solo al niño, ya viene gente por el niño y si se necesita una operación urgente porque puede perder la pierna (el papá del infante), no tiene seguro social, no tiene gastos médicos, tuve que ir a comprar sueros y me acaban de dar unos tubos de ensayos con sangre para llevarlos a la cruz roja, a la cruz verde, tengo que firmar la responsiva, en cuestión a la pierna si está grave", contó.

"La camioneta acelera, golpea un taxi y atropelló a una gran velocidad": testimonio del lamentable hecho en el que una fanática de Rayados perdió la vida @daniel_velasco5https://t.co/YWHlMbeZ7B#SantosLaguna | #Rayados | #Torreon pic.twitter.com/2C1uIIfBb1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 22, 2024

Además del reporte médico del infante, Cavo Rayado también explicó a detalle el momento en el que sus acompañantes fueron golpeados por la camioneta que los terminó atropellando.

"La gente de Santos no sacó a las 10 en punto, cerraron las puertas de acceso, pasó una camioneta después de una hora, nos pita, la gente contesta la burla, la camioneta da la vuelta en u, acelera, golpea a un taxi y atropelló a gran velocidad", contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALCALDE DE TORREÓN ACTUALIZA LOS DETALLES DEL INCIDENTE AFUERA DEL TSM; SON 7 DETENIDOS EN TOTAL