Monterrey recibe a Pumas en el Estadio BBVA en duelo correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2023. Rayados tiene asegurado su boleto directo a Cuartos de Final y el superliderato del certamen, por lo que incluso Víctor Manuel Vucetich no pondrá su cuadro titular y utilizará un cuadro alterno para medirse a Universidad.

Por su parte, los universitarios pelean por un lugar en el Repechaje, el cual asegurarán con un triunfo en la Sultana del Norte, en caso de empatar requerirán que Atlético de San Luis y Puebla no ganen o que Xolos no gane por dos goles de diferencia. Si pierden, tendrán que esperar que San Luis pierda, por los mismos o una mayor cantidad de goles y que Puebla y Xolos no ganen y que Juárez no triunfe con más de dos goles de diferencia.

