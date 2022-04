Lillini tras la victoria vs Rayados: 'Somos un equipo al que siempre nos han dado por muertos'

Después de haber vencido 2-0 a Rayados, Andrés Lillini, técnico de Pumas, descartó que su equipo esté dentro de los favoritos a ganar el título de la Liga MX, incluso, dejó entrever que ve con buenos ojos que nadie los dé nunca por favoritos.

"Nosotros tenemos asumido que no somos un equipo para cierta parte de la gente, que se sube al barco después de las críticas y lo tenemos asumido y grupo lo sabe.

"No nos metemos y no lo tenemos en cuenta. Para candidatos no, hay todavía Pachuca y Tigres que por algo tienen la cantidad de puntos, nosotros somos un equipo al que siempre nos han dado por muertos, no somos favoritos", dijo.

Al ser cuestionado por su renovación con Universidad y qué hay de cierto en que ya se le acercaron otros clubes, El argentino dijo que mientras los directivos de Pumas lo quieran, él no se va.

"Creo en este proyecto que Leopoldo Silva, me dejo por tres años y lo voy a seguir defendiendo. No eso es una cosa de estirar, estamos enfocados en esto y no puedo dejar de estar enfocado en esto.

"No hay pretensiones de ningún lado. La renovación de un contrato porque todavía me faltan seis meses Y tenemos que estar tranquilos, yo no me voy a ir a ningún lado siempre y cuando los dirigentes quieren, así que acá me van a tener", expresó.

