Héctor Moreno, de regreso a CU tras 14 años: 'Será un encuentro muy especial'

Hace 14 años de la última vez que Héctor Moreno jugó en el Estadio Olímpico Universitario y hoy regresa, pero como rival de Pumas.

La Ida de la Final entre Atlante y Pumas del Apertura 2007 (6 de diciembre de ese año), fue el último juego en el que el central defendió los colores de Universidad antes de emigrar a Europa, y este mediodía, después de más de una década, vuelve a pisar la cancha que lo formó como futbolista profesional, pero ahora como jugador de Rayados.

"Seguramente será especial (regresar a CU) no sé que vaya a pasar por mi cabeza, pero siempre lo he dicho y repetiré hasta el cansancio: tengo un cariño súper especial por Pumas porque fue el equipo que apostó por mí desde lo futbolístico porque me dio la posibilidad de debutar, me vio a los 15 años en Culiacán para hacerme la prueba, pero tambien en el plano personal Pumas me dio muchísimo para en el futuro y mi cabeza estuviera un poco centrada y haberme mantenido 14 años en Europa.

"La que fue mi casa por mucho tiempo y cuando me fui dejé las puertas abiertas porque se hicieron las cosas de la mejor manera. Espero que pueda tener un buen recibimiento, de mi parte mucho cariño a la institución y ahora me da mucho gusto que estén peleando la Concachampions, yo ya tuve la fortuna de ganarla con Monterrey y es una experiencia maravillosa, y simplemente desearles mucha suerte en esta Final, el domingo no", dijo a RÉCORD.

Respecto a lo deportivo, el seleccionado mexicano explicó que será un buen duelo por la calidad de ambos equipos. Además de que compartió que no hará ninguna apuesta con Efraín Velarde, defensa de Pumas y quien es su amigo y compadre.

"El domingo van a hacer dos equipos intensos y dinámicos con mucha carga de partidos, que espero no sea algo que repercuta en el espectáculo, pero los dos equipos tenemos grandes jugadores, será una partido complicado.

"No, apuesta no (con el 'Chispa') porque luego no me paga", comentó entre risas.

DEJARON ATRÁS EL BACHE

El actual es el segundo torneo de Héctor Moreno en su regreso al futbol mexicano, particularmente con Rayados, equipo que hoy está el la cuarta posición de la Tabla General, después de haber pasado por un bache y llegar hasta lo más profundo; sin embargo, la situación es distinta y el defensa central recalcó que desean que la buena racha se mantenga.

"Afortunadamente con Rayados el pasado reciente es muy bueno porque nos ha ido bien en los partidos. Esperamos alargarlo y seguir peleando para entrar entre los 4 primeros y llegar a la Liguilla", dijo a RÉCORD.

Y uno de los malos momentos por lo que atravesó la escuadra de Monterrey fue el cambio de técnico tras la salida de Javier Aguirre y la llegada de Víctor Manuel Vucetich, quien le ha dado resultados al equipo.

"No me gustaría comparar lo que hacía Javier con lo que hace 'Vuce'. Las cosas están saliendo de buena manera porque el equipo en general no merecía estar tan abajo".

