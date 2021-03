Tomás Boy reveló problemas en el Kraken: 'Los jugadores se quejan de la cancha'

Tomas Boy, técnico del Mazatlán reconoció que la derrota ante el América fue justa debido a que a su equipo le faltó contundencia; sin embargo, denunció que sus jugadores no se sienten a gusto jugando en la cancha del Kraken.

“Evidentemente el aspecto de contundencia es un valor que siempre está presente en todos los partidos. Tuvimos una que pega en el palo, luego otra de Sanvezzo, el equipo trabajó muy bien tratando de cortar los circuitos del adversario, el gol es accidental. La cancha no nos ocupa un poco, los jugadores se quejan mucho de lo duro que está, de todos modos, la cancha para los dos, pero no estamos tomando ventaja de ser locales, tuvimos nuestras oportunidades y no fuimos puntuales”, declaró en conferencia de prensa.

Boy destacó al conjunto cañonero por haber hecho un excelente partido ante las Águilas, aunque, lamentó que no hayan podido abrir el marcador, pese a esto se dijo tranquilo con lo que ha logrado hasta el momento con los mazatlecos.

“El resultado es como es son los hechos que hemos perdido el partido, hemos tenido un error que no tiene que ver con el autogol, cometimos un error que fue al marcador, el partido que parejo, fuerte con ambos equipos sin ar concesiones, el equipo trabajo muy bien en defensas, cerró los espacios, jugó contra el líder de la competencia., el equipo tuvo un juego bueno y empezando el segundo tiempo tuvimos una muy clara y si nos hubiéramos ido arriba en el marcador las cosas hubieran sido diferentes. Estoy tranquilo el equipo es otro cuando empezó la Liga, peri no me conformo”, mencionó.

Por último, el estratega mexicano advirtió que su equipo debe trabajar en ser más contundente, pues está consciente de que el futbol se gana con goles.

“Odio perder de esta forma, hablar de injusticia no lo es porque ellos metieron el gol, lo que si debemos trabajar un poco mejor para cuando juega mejor que el adversario demostrarlo con goles, porque de esto se trata de meter más goles”, finalizo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: BRUNO VALDEZ PROTAGONIZÓ 'PLEITO' EN PARTIDO SUB 20 VS MAZATLÁN