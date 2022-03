En su segundo encuentro frente al Mazatlán, el entrenador Gabriel Caballero, consideró que a pesar de que sus dirigidos no dieron su mejor versión ante Pumas, sí hicieron un gran avance en comparación con el encuentro anterior ante León.

"Hoy quizás no fue un gran juego pero si hubo mucho orden. El esfuerzo fue muy grande y estoy contento. Futbolísticamente no me gustó tanto, pero hay otras cosas que destacar. El esfuerzo es primordial, no jugamos tan bien, pero hubo orden”, declaró en conferencia de prensa.

El conjunto sinaloense alcanzó a rescatar el empate ante los universitarios gracias al autogol de Arturo Ortiz, resultado que les fue suficiente para despegarse del último lugar de la clasificación, sin embargo, Caballero dejó en claro que el esfuerzo no es negociable y aún les quedan algunos detalles por afinar, ya que desde su perspectiva, los próximos juegos serán tan decisivos como una final para su equipo.

“Seguiremos afinando detalles, nos han metido muchos goles y hay que irlo corrigiendo. Hoy defensivamente fue un gran partido. Nos viene bien sumar un punto, pero sabemos que tenemos varias finales en las que tenemos que sumar", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: MAZATLÁN RESCATÓ EL EMPATE ANTE PUMAS EN LOS MINUTOS FINALES