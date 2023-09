En un comunicado oficial emitido por la Comisión Disciplinaria, se ha aclarado la situación del jugador Joaquín Esquivel en relación con las amonestaciones acumuladas durante un torneo y la posibilidad de una alineación indebida durante el encuentro entre Chivas y Mazatlán. La aclaración se basa en el Reglamento de Sanciones vigente y tiene como objetivo garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas en la competición deportiva.

De acuerdo con el artículo 16, apartado 1 del Reglamento de Sanciones, se establece que los jugadores que acumulen las primeras 5 amonestaciones en un Torneo deben cumplir con un partido de suspensión. Esta medida tiene como finalidad mantener la disciplina y el juego limpio en las competiciones deportivas.

Sin embargo, en este caso en particular, se identificó una deficiencia en el sistema, que no tuvo en cuenta las tarjetas acumuladas por el jugador Joaquín Esquivel durante su participación en un torneo anterior, pero con un club diferente. Esta omisión llevó a que la Comisión Disciplinaria no haya notificado adecuadamente las amonestaciones en el reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán.

Es importante destacar que, debido a esta deficiencia en el sistema, no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones. En otras palabras, el jugador Joaquín Esquivel no ha incurrido en una alineación indebida de acuerdo con las normativas vigentes.

Como respuesta a esta situación, se ha anunciado que se realizarán ajustes en los sistemas para corregir esta deficiencia y garantizar un seguimiento adecuado de las amonestaciones de los jugadores en el futuro. Además, la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, cumpliendo con el artículo 78 del mismo reglamento. En consecuencia, Joaquín Esquivel no podrá alinear en el próximo encuentro de acuerdo con las reglas establecidas.

Por lo que Esquivel no verá acción en el encuentro de la Jornada 10 del Apertura 2023 contra los Tigres.

