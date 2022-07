Renato Paiva tras empate ante Chivas: "No hicimos goles y esa es la parte más triste"

Renato Paiva ve una mejoría en la fiera al mantener al no permitir gol por primera vez en el torneo. Sin embargo, es conciente de que tienen que ser más contundentes y aprovechar las oportunidades que se les presenten.

"Me quedo con sensaciones medias no altas, algo que mejoramos hoy fue el arco en cero. Puede ser que durante la semana digan que León defiende un poquito mejor, en especial con la adaptación de Fidel en la central. Pero al final no hicimos goles y esa es la parte más triste y más con la superioridad numérica", señaló el estratega portugués.

Paiva también destacó que la sensación que hay en el vestidor es que pudieron hacer algo más por tener un hombre más por la expulsión de Luis Olivas: "Se queda ese sabor de que podías hacer algo más, pero los dos últimos partidos los perdimos con uno menos, así que hay que ser equilibrados. Continuamos creciendo, vamos corrigiendo a ver si ya tenemos el equipo más completo en el próximo partido, pero nos hace falta un poco más de verticalidad".

El próximo compromiso de León será ante Toluca en casa, por lo que Renato aprovecho para incentivar a su afición a que llenen el estadio: "Terminamos completos para poder pensar en el siguiente partido. Fuimos equilibrados, no fue el resultado que queríamos.

Las oportunidades que generamos no las pudimos aprovechar. Toluca es un grandísimo adversario, es el equipo que más a invertido en contrataciones, así que es un partido difícil pero es en casa. Lo vuelvo a pedir, quiero mi estadio lleno de aficionados de León, vuelvo a pedir estadio lleno que las bancas se vean verdes y que apoyen a los jugadores".

