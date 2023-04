Lucas Romero, mediocampista de León, habló sobre el incidente que sucedió con el silbante Fernando Hernández en el duelo contra América.

Romero fue de los hombres que se acercó a reclamar al árbitro después de un gol que concedió a la escuadra americanista.

El momento más álgido se vivió cuando en una toma de televisión se observó como Fernando Hernández levantó la rodilla en lo que parece fue un 'rodillazo' al futbolista.

En entrevista con TUDN, Romero señaló que no quiere hablar del tema y no quiso entrar realmente en una polémica sobre lo sucedido con el silbante.

"Yo no voy a reclamar nada, no creo que lo haya hecho con mala intención, posiblemente iba apresurado y me llevó puesto", comentó Lucas Romero.

Y añadió que "no me pidió ninguna disculpa, sólo me dijo que fue sin querer. Yo lo único que pido es que nos respeten a nosotros, cómo los respetamos a ellos".

