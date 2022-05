León: Portugués Renato Paiva admitió tener "buena oferta" para dirigir a La Fiera

El portugués Renato Paiva, entrenador del Independiente del Valle, admitió que tiene "una muy buena oferta del León", pero advirtió que no saldrá del campeón ecuatoriano hasta que no haya un acuerdo pleno entre los clubes.

"Hasta que no haya acuerdo, me quedaré aquí", manifestó a Radio La Red Paiva, que está en su segunda temporada al frente del Independiente del Valle, tras haberlo conducido a conquistar la liga de futbol de Ecuador en su primer año en el club.

El técnico luso aclaró que solo saldrá de Independiente si es "en buenos términos y con un máximo cariño y respeto".

"Los clubes están hablando. Hasta que no sea nada oficial, no me van a contar nada ni yo quiero saber", añadió Paiva.

El portugués enfatizó que, de no concretarse la opción del León, se quedará en el Independiente, donde ha experimentado "un tiempo de crecimiento" que le permite ahora sentirse "mejor profesional" a comparación de cuando llegó en 2021 procedente del filial del Benfica.

