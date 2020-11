León: Ignacio Ambriz reveló que fue buscado por dos selecciones nacionales

León encarará la Liguilla del Guard1anes 2020 como el mejor de la temporada regular con 40 puntos, producto de 12 triunfos, cuatro empates y solo una derrota.

A la espera de rival para los Cuartos de Final, Ignacio Ambriz, director técnico de los Esmeraldas, reveló que el buen paso de su equipo no pasó desapercibido por dos selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que lo buscaron para que dirigiera sus destinos.

"Mi contrato termina en mayo; antes de firmar con León tuve acercamientos con la selección de Costa Rica y Panamá. Pero les pedí como favor que si existiera una oportunidad de ir a selección o Europa, pudiera ir", aseguró Ambriz en entrevista para WRadio.

Y es que el estratega nacional tiene el deseo de emular los pasos de Hugo Sánchez y Javier Aguirre, de quien fue asistente, de dirigir en el Viejo Contiene e incluso de poder dirigir a la Selección Mexicana en un Mundial.

"En dónde me salga un chance, tengo la mira puesta y me voy a ir. Tengo ganas de salir de México. Para el mundial de 2026 la voy a pelear; ya fui jugador, auxiliar, ¿me molesta? ¿si dicen que no tengo el perfil? ¡De espanto estoy curado!. Me tiro de cabeza para dirigir a la selección", confesó Ambriz.

