Joel Campbell: "Con 30 años estoy disfrutando mi futbol"

Joel Campbell, quien milita en los Panzas Verdes de León, comentó para MARCA Claro que está viviendo su mejor momento, tanto con La Fiera como con su selección y se declara listo para el Mundial del próximo mes de noviembre.

El costarricense regresó a Guanajuato tras un periodo con los Rayados de Monterrey, donde fue clave en el esquema de los entrenadores que tuvo al mando, durante ese periodo consiguió ser llamado varias veces a su selección por lo que está considerado para asistir a Qatar 2022.

Respecto a esto Campbell aseguró, "Estoy con un nivel de experiencia bastante bonito con 30 años, voy por mi tercer Mundial y estoy disfrutando el futbol, cada vez me encuentro mejor en la cancha. Estoy disfrutando muchísimo, el haber llegado y que me hayan puesto de titular, eso me da mucha confianza, porque tengo que hacer las cosas bastante bien, uno no se puede dormir o desconcentrarse y yo estoy totalmente metido porque me ha costado mucho", aseveró.

Campbell viene de marcar cuatro goles en 32 partidos de Liga disputados con Monterrey, en su segunda etapa con León solo ha jugado seis encuentros y ya anotó, Costa Rica consiguió su pase a Qatar 2022 en la repesca ante Nueva Zelanda con un tanto del jugador de La Fiera.

