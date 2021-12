Jesús Martínez Murguía: 'Ser verticales y buscar el arco rival es el ADN del León'

Cuando llega un técnico al banquillo de un equipo se dice que es un ‘nuevo proyecto’, pero esto no aplica en el León, una institución que ha logrado implantar una identidad, una filosofía desde hace once años cuando llegó Grupo Pachuca al Bajío. Cada renovación es para continuar este proyecto. No sólo lograron hacer de La Fiera de nuevo un club ganador, sino que lo hicieron con un estilo atractivo, se volvió su esencia.

El club esmeralda forjó en este periodo otra etapa de gloria, pues además de lograr el ascenso, han conquistado tres títulos de Liga MX, con una Final perdida, y están en la antesala de seguir engrosando sus vitrinas. Siempre con el mismo sello: el de ser atractivos a la grada, explica a RÉCORD su presidente, Jesús Martínez Murguía.

“Hace once años tomamos la administración de este club, histórico y hoy estamos emocionados por regresarlo a donde pertenece, a los primeros lugares, peleando campeonatos. La historia de León así era y volvió a serlo gracias al trabajo de muchas personas en esta gran institución, gracias a la afición, a la ciudad y al estado”, reconoce el guía del renacer de La Fiera.

“Es un ADN que adoptamos, equipo, directiva y afición, desde hace once años, de ser verticales, buscar el arco rival, de local o visita, un estilo de juego que nos identifica, porque así son los leoneses, gente trabajadora que va de frente. Lo tienes que vivir: Ser Fiera es un orgullo”.

La llegada de Ariel Holan es la continuación de un proyecto sin bandazos, sino que mantiene la esencia que se cimentó en 2012, cuando León conquistó la extinta Liga de Ascenso con Matosas como timonel. Desde entonces, el estilo de La Fiera está claro y así se lo hacen saber a cada entrenador.

“A cada técnico que viene le compartimos lo que queremos, con la gente en la dirección deportiva, pedimos que el equipo salga a pelear y buscar la portería rival. Cada entrenador le pone su toque. Es un ADN que ha funcionado. Ahí inició, en el ascenso, la temporada que subimos eran partidos que quedábamos 4-1, 4-3, siempre con esa garra de buscar el arco rival.

“Nacho fue importante en el proceso, le comentamos cómo nos gusta jugar, como Rodrigo Fernández, director deportivo, Ángel Meza, quienes se encargan estamos identificados con este ADN. Por eso buscamos técnicos con ese perfil, que puedan manejar este estilo, y ponerle jugadores que puedan llevarlo.

“El profesor Ariel Holan lleva cinco meses con nosotros y se ha identificado con esto, ya ganamos nuestro primer campeonato internacional, y estamos en la Final”, reconoce Martínez.

