Javier Berges salió a conferencia de prensa después de que Nicolás larcamón fue expulsado en el partido. El auxiliar técnico argentino destacó que aún no ha visto las jugadas donde agredieron a uno de sus jugadores pero que el arbitraje terminó por desvirtuar un poco el ritmo que traía el partido.

"La verdad es que recién entramos al camerino, hablamos un poco entre nosotros y me vine para acá (a la conferencia), entonces no te puedo hablar mucho de lo que sucedió, de que si hubo contacto o no, ya que apenas recibimos las imágenes y las veremos en un momento. No sé cómo vaya a intervenir la directiva al respecto", puntualizó Berge.

Javier agregó que el arbitraje afectó en parte al juego, pero a pesar de eso el equipo logró volver a meterse en el partido: “Se desvirtuó un poco el juego, pero es favorable como volvemos a entrar al partido, como volvemos a entrar en foco. Hicimos los méritos para ganar, pero seguimos en lugar de privilegio en la tabla, y tendremos que defenderlo”.

El auxiliar argentino también fue cuestionado por lo que sucedió entre Nicolás Larcamon y Fernando Ortíz en las bancas: "A mí me enseñaron desde chiquito que hay que seguir un código, después lo que sucede en la cancha se queda en la cancha, pero sobre todo hay que ser humilde y más cuando ganas. Hay que tener memoria, el recorrido que lleva uno como entrenador, cómo se llega a los lugares y sobre todo como se plata uno en la línea", finalizó.

