Ariel Holan tras agónica victoria vs Chivas: 'Lo más justo hubiera sido el empate'

Luego de que León rescató la victoria en los últimos minutos del juego contra Guadalajara, el entrenador de la ‘Fiera’, Ariel Holan, consideró que el empate hubiera sido un resultado justo, pero al final su plantel consiguió obtener el resultado favorable.

“Hay muchas cosas positivas, perdimos injustamente contra Cruz Azul y Pumas. Hoy (ayer) lo más justo hoy hubiera sido el empate, pero el futbol es así. Perdimos la posesión del balón y eso fue lo que pasó en gran parte del partido, no le resto méritos a Chivas porque nos presionó muy bien”, declaró en conferencia.

Este resultado funcionó como un respiro para los Esmeraldas, ya que al tener dos derrotas consecutivas las protestas por parte de un sector de la afición no se hicieron esperar, mismas que el entrenador dijo son razonables.

“Si puede haber algún disconformismo es razonable porque no arrancamos de la mejor manera el campeonato. Cuando el resultado no se va dando, el hincha se impacienta. Cuando la gente protesta es porque no ve que las cosas pueden estar saliendo bien”, explicó.

