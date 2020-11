Ambriz: 'Me gustaría ser Campeón pero cómo juega el equipo, no ganarlo por ganarlo'

Ignacio Ambriz desea levantar el título del Guardianes 2020, pero también quiere que su equipo lo consiga jugando de buena forma, como lo ha demostrado los últimos torneos.

"Me gustaría mucho lograrlo pero cómo juega el equipo, no ganarlo por ganarlo, ojalá yo sea capaz de contagiar a los muchachos de que se lo merecen, porque no llevamos un torneo así, llevamos tres torneos peleando allá arriba, y así sí me gustaría ser campeón. Catalogo a mi equipo como que podemos estar peleando por el titulo

"Este equipo ya tiene una exigencia, tiene una forma de jugar que agrada, tiene una forma de pararse que va a proponer y que va luchar por hacer las cosas bien", mencionó Ambriz para Fox Sports.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LEÓN?#AgendaFOXenCasa Iniciamos con el líder, #LaFieraxFOX respecto a los aspirantes al título: "Ojalá sea capaz de contagiar al equipo de que merecen el título", Ignacio Ambriz (21 de septiembre)@lmsauret @ruubenrod @MonicaArredondo pic.twitter.com/fL10NbXxyl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 10, 2020

La Fiera terminó primero en la tabla general con 41 puntos, por lo todos los partidos de Vuelta los cerrará en casa, situación que podría aprovechar para coser su octava estrella.

