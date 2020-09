Liga MX: Querétaro, con obligación de ganar en casa ante León

Gallos buscará volver a la senda del triunfo y recuperar ese protagonismo que habían obtenido en las primeras jornadas del campeonato. Alex Diego, entrenador del equipo aseguró que volver a sumar tres puntos ante León, uno de los equipos más fuertes de la temporada, es una obligación por jugar en casa.

"Sabemos que hemos sido inconsistentes, sobre todo de visita, pero hay que entender que de cinco partidos fuera tres hemos jugado con un hombre menos, no es pretexto, pero te cambia todo el plan, ahora toca volver a casa y ahí es donde no debemos de dejar ir puntos sin importar el rival que sea”, afirmó el estratega queretano.

“Tenemos que trabajar el estado emocional para manejar esas situaciones, con menos hombres perdemos esa recontra que nos hacen fuertes”, agregó.

Por su cuenta, el conjunto esmeralda quiere retomar la cima del torneo y luego de haber dejado escapar la victoria ante Tigres, se sienten con el compromiso de recuperar esos puntos perdidos.

“Creo que merecíamos más contra Tigres, se mostró superioridad pero no logramos generar la jugada importante arriba. No podemos aflojar para no alejarnos de estos lugares”, declaró el estratega del club, Ignacio Ambriz.

