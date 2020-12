Matías Britos: 'Pumas y León marcaron mi carrera'

Llegó el momento. Hoy por la noche quedará definido qué equipo es el nuevo rey del futbol mexicano, por lo que León y Pumas tendrán que demostrar cuál de los dos tiene la garra y fiereza suficientes para poner la octava estrella en su escudo.

Muchas son las similitudes entre ambos: felinos, siete títulos, los únicos dos Bicampeones en torneos cortos, y además los dos tuvieron en sus filas a un jugador que sabe a la perfección lo que es defender esas camisetas, pues Matías Britos quedó grabado en el corazón de las aficiones al ganar dos campeonatos con la Fiera (Ape. 13 y Clau. 14) y jugar una Final (Ape. 15) con Universidad, y con los dos participó en la Copa Libertadores, por lo que el uruguayo no se decanta por ninguno, pues considera que el ganador será el aficionado al ver un juego de calidad.

“Tengo sentimientos encontrados, no me inclino por ninguno, además de que son los equipos que han tenido el mejor juego y me pone contento por ellos porque fueron equipos que me marcaron en mi carrera. Es imposible para mi ir por uno, pero ganamos los aficionados que lo veremos de fuera porque seguro darán un espectáculo.

“Hubiera sido hermoso que se jugara con gente. Disfruté los dos estadios repletos en momentos importantes, las dos aficiones pesan y pesan en su estadio y habría sido muy lindo, pero la realidad en el mundo es esa y la gente tendrá que disfrutarlo lejos”, dijo Britosa RÉCORD.

Britos reconoció que vivió momentos inolvidables con los dos clubes felinos, al grado de que ambos marcaron su carrera, porque a pesar de que fueron situaciones diferentes, fueron muy importantes para él.

“Fueron grandes cosas con los dos. Con León me tocó vivir cosas muy lindas como el Bicampeonato, además de que me dio la posibilidad de llegar a México; tengo los mejores recuerdos.

“Con Pumas fue diferente por representar a la Universidad con todo lo que significa, siempre fue un orgullo representar a la casa de estudios más grande de Latinoamérica, y aunque no se ganó esa Final, fueron momento muy lindos, y me asombra como la gente sigue recordando ese momento”, expresó el actual jugador del Peñarol de Uruguay.