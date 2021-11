Tuca Ferretti: Ofreció explicaciones y disculpas por comentarios machistas y homofóbicos

Después de lanzar una serie de comentarios machistas y homofóbicos en conferencia de prensa, el caso de Ricardo Ferretti ofreció explicaciones y una serie de disculpas, asegurando que sus maneras de expresarse deben cambiar y adaptarse a las condiciones actuales de respeto.

TUCA no entendió nada… pic.twitter.com/TOuOpAK5iT — El Francotirador (@franco_record) November 9, 2021

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaban? tú dices que yo dije cierto tipo de cosas, yo no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, tú me conoces, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy bromista, a lo mejor los chistes que antes contaba ya no son válidos, no fue mi intención, no tengo ningún problema, si alguien se sintió le pido una disculpa", fueron las palabras del técnico de Juárez en entrevista con David Faitelson.

"Yo no tengo Twitter, ni Instagram, ni redes sociales, no tengo nada, me manejo todavía con señales de humo, el problema es que no me actualizo en ciertas cosas", apuntó el mandamás. "Sí (los términos no fueron apropiados) voy a tener más cuidado para cuando vaya a una entrevista en Monterrey, naturalmente la gente se ofende, y esta es mi responsabilidad, por la institución que represento, de no hacer comentarios inadecuados".

Ferretti aseguró que aceptará y se responsabilizará sobre cualquier tipo de castigo o multa que llegue a caer sobre su persona, ya sea desde su club o desde las autoridades de la Liga MX.