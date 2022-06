Hernán Cristante tras su llegada a Bravos de Juárez: ‘No vengo a turistear’

De cara al Apertura 2022 y de tomar las riendas de los Bravos de Juárez, Hernán Cristante aseguró que no va a turistear, sino a convertirse en el primer elemento en buscar lo mejor para el equipo y tener un mejor rendimiento que en el CL22.

“No vengo a turistear, vengo a trabajar. Si empiezo a buscar mi comodidad en la ciudad, empiezo a tener excusas. Yo tengo que ser el primer ‘bravo’ del grupo, sí, porque si no, no nos vamos a convertir en ese equipo.

“Hoy para mí es la mejor ciudad, vengo a trabajar acá, y eso es una bendición y tengo que atenderlo como tal”, dijo el nuevo entrenador de Juárez para ESPN.

Para Hernán Cristante la identidad con la institución es lo primordial para tener un mejor rendimiento como futbolista, cosa que no ha sucedido en los últimos daños con los jugadores de Juárez.

“Me parece que Bravos, de lo que ha adolecido, de lo que uno estudia, ve; trata de hacer un análisis no de este último torneo, sino de los últimos dos años, es que me parece que los jugadores no han hecho ‘click’ con la identidad del club.

“Creo que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso, y eso permea de arriba hacia abajo”, agregó. Además, confesó el plan de juego que tiene para su nuevo equipo.

“Me parece que a veces nos equivocamos pensando que los técnicos le dan un estilo. Hay técnicos que pueden continuar con un estilo, porque pueden manejar ciertas situaciones.

“Hay algo que me queda muy claro, la gente de Juárez le dicen Bravos. No es al equipo, y lo he entendido así y lo he interpretado. Nosotros tenemos que trasladar eso a la cancha, más allá de cómo pueda jugar el equipo”, finalizó Hernán Cristante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO GONZÁLEZ SOBRE SU REGRESO A CHIVAS: ‘LLEGO FELIZ Y RENOVADO’