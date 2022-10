Hernán Cristante sobre el Toluca: 'Amo a la institución, pero no puedo desearles bien hoy'

Es innegable que para Hernán Cristante sigue existiendo cariño hacia el Toluca, equipo con el que ganó seis títulos de liga y además los dirigió; sin embargo, hoy que, como técnico de FC Juárez los enfrente en un juego decisivo, pues es Repechaje, el técnico argentino aseguró dejar a un lado los sentimentalismos.

“Nosotros estamos para competir con el que sea. Como equipo no, como historia e institución es el equipo que amo de México, quiero a la institución, a su gente, pero los que me conocen saben que hoy me debo a este escudo y como lo hice en otros equipos voy a dar lo mejor que tengo para que a este equipo le vaya bien, lo otro es cariño, pero hoy no puedo desearle que le vaya bien al Toluca”, dijo a RÉCORD.

Incluso, a Cristante no le molesta que haya quien dé como favorito a los Diablos sobre su equipo, pues se dijo consciente de ello, así como de la inversión que hicieron los rojos para contratar jugadores, pero resaltó que, pese a que Bravos no hizo grandes ‘gastos’, tienen trabajo.

“Es algo lógico (que no los den favoritos) y así lo entiendo y entienden mis jugadores, pero también hay una línea de respeto del rival.

“Es un gran rival, que ha jerarquizado su plantilla de manera importante. Me parece que no hay una nota similar en la historia del Toluca de lo que ha pasado en los últimos dos torneos en cuanto a ese nivel de inversión y me parece bien porque a veces los caminos del trabajo demoran mucho más y lo acotas con el camino de la inversión, hoy tienen un equipo altamente competitivo, pero mi equipo también es competitivo y nosotros tenemos que hacer un partido perfecto”, expresó.

TALAVERA, OTRO VIEJO CONOCIDO DE LOS DIABLOS

Y aunque dentro del plantel de FC Juárez hay jugadores de experiencia, Hernán Cristante habló de lo importante que ha sido Alfredo Talavera para que el equipo hoy esté peleando en el Repechaje.

Aunque destacó que a pesar de que el portero y capitán es fundamental, el trabajo en equipo es dijo, lo que los condujo a las instancias en las que están ahora.

Muy importante al igual que todos, darle una valoración a cada uno primero me lo reservo y luego sería muy injusto porque hay chicos que no han tenido tanta oportunidad y están ahí al pie del cañón y no dicen nada. Todos han sido importantes”, dijo a RÉCORD, al tiempo en que resaltó que su plantel está lleno de futbolistas profesionales y así lo han demostrado.

“La jerarquía y el nivel de profesionalismo sí para nosotros ha sido importante, no ha estado ajeno al error igual que le ha pasado a Salcedo, pero es gente que tiene eso que nos gusta a los que competimos: querer ganar, querer trascender, superarse. Es el caso de Sueñas, Salas, Velázquez, más la superación de los que ya estaban, el equipo tiene unas bases más sólidas y es importante tener gente de jerarquía con este tamaño de profesionalismo”, señaló.

