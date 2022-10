Cristante sobre meter a Juárez al Repechaje por primera vez: 'No es un logro, vamos por más'

FC Juárez está protagonizando su mejor torneo, incluso por primera vez en su historia están en un Repechaje y hoy ante Toluca pelearán por mantenerse vivos en el Torneo Apertura 2022. Y aunque están contentos con el logro, el técnico Hernán Cristante dejó claro que no pueden ni van a conformarse con haber llegado a donde están, pues deben ser ambiciosos e ir por más.

“Vemos la alegría, lo que conlleva haber pasado a una fase de esta, pero sigo insistiendo que si atendemos esta alegría como un logro estamos muy bajos en nuestros objetivos y en querer hacer algo más.

“Sí se disfruta, por supuesto, pero tiene que venir de la mano de la superación y tener las cosas muy claras, no nos podemos establecer aquí, todos estamos contentos, pero no podemos parar ahí, en que por primera vez entramos porque no es un logro, es una consecuencia y tenemos que ir por más, yo quiero un equipo que peleé, protagonista, que a cualquier rival que enfrente a Juárez diga ‘uy nos toca’ de local o de visita”, dijo a RÉCORD.

El timonel argentino explicó que la unión y el trabajo es lo que ha hecho un equipo literalmente ‘bravo’ porque además de que ningún integrante es más valioso que otro, han podido superar diversas situaciones en el torneo que los hicieron más fuertes.

“Es un equipo que ha encontrado ese click en la cancha a través de la voluntad, ha habido muchas vicisitudes, pero hay algo que terminó de construir esa bravura y determinación y fue superar ciertas cosas que no se tenían contempladas por que nunca se bajaron los brazos.

“Acá no hay uno más importante que otro, todos vienen a trascender y hoy en un torneo regular tuvimos un premio aparente que a todos nos tiene contentos, pero no debería ser así, para nosotros es un partido de trascendencia, de gran relevancia y así lo tenemos que encarar”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: CHICOTE CALDERÓN, EL ÚNICO SANCIONADO POR EL CONCIERTO DE CHRISTIAN NODAL