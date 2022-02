Liga MX: Juárez y Santos firmaron soporífero empate

Con un insípido empate sin goles, FC Juárez y Santos Laguna terminaron por repartir unidades, resultado que deja con mayor afectación a los de la Comarca quienes no logran abandonar el fondo de la clasificación.

Este Clausura 2022 arrancó de manera abrumadora para los albiverdes y después de seis jornadas no han conseguido ver la luz. Los dirigidos por Pedro Caixinha no han ofrecido su mejor futbol y aunque tuvieron algunos destellos para intentar abrir el marcador, el resultado no cedió y de los tres remates directos que tuvieron, ninguno fue efectivo.

Pero la historia no fue distinta para los Bravos. Entre el vaivén que enlazaron con la pelota, no lograron marcar. Aunque tuvieron mayor posesión y dominaron por lapsos, los fronterizos apenas registraron seis remates, ninguno de ellos fue al arco rival y aún así se mantienen entre puestos de repechaje.

Ahora, ambas escuadras buscarán la victoria en su próximo encuentro, el cual no luce de manera sencilla para ninguno de los dos: mientras que Santos Laguna se medirá ante Cruz Azul, los Bravos harán lo propio contra Tigres, rivales que están entre los cinco mejores de la tabla general.

