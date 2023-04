Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, aseguró que no se arrepintió de poner como titular al delantero ecuatoriano Michael Estrada ante América, a pesar de que no ha marcado ni un gol en el torneo y que fue expulsado al término de la primera mitad, lo cual le condicionó el partido a La Máquina.

El ariete es el único de los '9' cementeros que no se ha hecho presente en el marcador en el actual certamen; sin embargo, Ferretti lo alineó porque se esfuerza en los entrenamientos y es un seleccionado en Ecuador.

"Yo creo que se debe de sentir muy mal (por su expulsión). Yo no tengo problema con ponerlo a jugar. Él hizo bien las cosas en la semana. No me arrepiento de ponerlo. No lo voy a usar como pañuelo desechable, de que uno se suena la nariz y si no sirve, lo tira", indicó el estratega.

Por otra parte, el 'Tuca' dijo que confía en que en los últimos dos partidos de Fase Regular, ante Guadalajara de visita y frente a Santos como local, buscarán a toda costa conseguir resultados positivos que los ubiquen en el Repechaje, ya que la Liguilla directa se les escapó tras perder con las Águilas del América.

"Es un equipo que debe de mejorar para aspirar a algo. Todas las derrotas son dolorosas, cada vez que dejas puntos en el camino, se aprieta la posibilidad de la clasificación. Al principio del campeonato, el equipo dejó escapar varios puntos que ahorita nos hacen mucha falta. No somos los peores por perder un partido. Hay que sumar para poder clasificar", agregó el timonel brasileño del cuadro celeste.

