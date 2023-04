Con respeto y sin miedo. Previo al Clásico Joven, el estratega de Cruz Azul, Ricardo Ferretti argumentó que enfrentar a América tiene un cierto matiz, jugarán sin temor ante el equipo azulcrema, pues aseguró que en el futbol hay revanchas.

“Es normal la rivalidad que se ha generado por lo que son las dos instituciones, tiene un cierto matiz, tampoco menosprecio a otros rivales. No puedo menospreciar a uno y valorar demasiado a otros, los puntos que se perdieron al principio hoy serían muy importantes, vamos a enfrentar al equipo América con todo el respeto, pero sin miedo” aseguró Tuca Ferretti.

El director técnico no quiso entrar en polémicas, ante los medios de comunicación previo al partido del sábado en el Estadio Azteca, aseguró que el equipo comandado por Fernando Ortiz no es un monstruo de 7 cabezas.

“Tampoco quiero decir que es un juego más, es relevante como todos, ustedes quieren ver que salga sangre, yo no veo a un monstruo de 7 cabezas, es un buen equipo, yo confío en que Cruz Azul va a dar una buen partido”, señaló.

Además argumentó que sus jugadores ya olvidaron el marcador de 7-0, y tienen otra mentalidad, buscarán borrar la mala imagen que dejaron ante Las Águilas.

“Yo creo que no están pensando en el partido pasado, uno no estaba presente para saber qué es lo que pasó, no es una cosa que me preocupe, en el futbol siempre hay revanchas, hay posibilidad de borrar una mala imagen, vamos a trabajar pensando en lograr puntos, vamos a enfrentar a otro rival difícil”, dijo Ricardo Ferretti.

