La conferencia de Ricardo Ferretti tras la estrepitosa derrota de Cruz Azul ante Atlas en su debut del Apertura 2023 era muy esperada para conocer las sensaciones del 'Tuca' sobre el partido.

Sin embargo, no hubo conferencia, pues el entrenador brasileño explotó al ver que no había reporteros en la sala de prensa por protocolo del Estadio Jalisco, pues la conferencia estaba gestionada vía virtual. Algo que no le pareció a Ferretti y decidió no contestar preguntas por esta vía-

"Sólo voy a contestar a las personas que están aquí, para esto vinieron", señaló el estratega, al tiempo que trataba de ser convencido por la gente de comunicación de hacer la conferencia de forma virtual.

Pese a esto, el 'Tuca no cedió y no aceptó ninguna justificación para hacer la conferencia de esta manera, pues argumentó que la pandemia ya está terminada, por lo que ya no hay excusas para no hacer la conferencia de prensa de forma tradicional.

"Yo solo voy a contestar a los que están aquí" Tuca Ferretti EXPLOTA pues la conferencia pospartido del Atlas vs Cruz Azul fue virtual y decide irse sin responder preguntas EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/TySxUJ6DoX — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 2, 2023

"¿Por qué no invitan a ellos?, ¿Y por qué no bajan?, a ver esto ya se acabó (la pandemia), no entiendo por qué tema no estén. Hay 25 mil personas allá adentro, en la tribuna. ¿Por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme?", finalizó Ferretti y se fue sin dar más declaraciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL SE PRESENTA EN EL JALISCO CON TRES DE SUS REFUERZOS COMO TITULARES