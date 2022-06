Tito Villa explotó contra Cruz Azul por aún no anunciar refuerzos: 'Quedan a deber como siempre'

Emanuel 'Tito' Villa, exjugador de Cruz Azul, criticó a la directiva de La Máquina en 'Zona TUDN' por aún no dar a conocer los refuerzos de la escuadra a unas semanas de dar inicio el torneo Apertura 2022.

El exatacante argentino aseguró que la afición celeste está desilusionada y no es para menos cuando el club les ha quedado a deber.

“La gente está muy dolida, desilusionada y se vuelve a ratificar que Cruz Azul sigue quedando a deber como siempre”, sentenció.

Villa dijo que la directiva no estaba haciendo esfuerzos económicos para traer refuerzos de renombre, contrario al América, haciendo referencia a la posible llegada del 'Cabecita' Rodríguez con las Águilas, aunque cabe destacar que los de Coapa, tampoco han anunciado sus fichajes.

“En el aparato directivo, la directiva no hace ningún tipo de esfuerzo para repatriar a jugadores que fueron importantes en su momento. No puedo entender cómo te los gana el acérrimo rival, pero, más allá de eso, Cruz Azul está a semana y media de empezar el torneo y no tiene refuerzos. Es increíble”, comentó con molestia.

El conjunto de La Noria se las ha visto negras durante la pretemporada, y es que no pudo derrotar a los Venados de Mérida contra quienes perdieron 2-1 y empató por la mínima ante Atlante en su último Amistoso previo al torneo regular.

