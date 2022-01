Tabó sobre su llegada a Cruz Azul: 'Es el reto más importante en mi vida'

Después de consolidarse en el futbol mexicano con Puebla, Christian Tabó se convirtió en refuerzo de lujo de Cruz Azul, y para el ariete uruguayo no hay duda de que su llegada a la Noria es la prueba más importante de su carrera.

“Es el reto más importante en mi vida, llegó a una institución grande y lo tomaré con esa responsabilidad, soy consciente de lo que puedo darle a Cruz Azul y es una combinación que se va a dar bien. Conozco al profe Juan, la intención que tiene de juego y sabe lo que le puedo dar, estoy a la orden”, comentó Tabó.

“Lo primero que le dije a la gente cuando me trajeron fue que tenía claro a dónde estaba llegando. Tengo claro lo que es Cruz Azul, que es más o menos lo que veía de fuera, pero ahora me toca verlo desde acá y estoy muy feliz de estar en un equipo grande y haré lo que venía haciendo y hasta más para estar a la altura del equipo", añadió.

Del mismo modo y sin dejar de expresar su felicidad por vestirse de azul, Tabó señaló que es imposible rechazar a la Máquina, aun cuando tenía un acuerdo con Rayados.

“Es un poco imposible decirle que no a Cruz Azul, más con todo el interés que tenían en mí, y la verdad estoy muy ilusionado y muy orgulloso de estar acá, habiéndole dicho que no a otras instituciones y me tendré que poner a la altura de lo que es Cruz Azul", explicó.

Por otra parte, el uruguayo confesó que está en duda para enfrentar a Xolos en el debut cementero en el Clausura 2022, pero no pierde la ilusión de presentarse en el Azteca.

“Estoy en duda, pero vengo trabajando para llegar al sábado, venía sentido de una lesión desde el último partido con Puebla y tuve molestias en la pretemporada, pero estoy bien. Estos días me dirán si puedo estar el sábado", concluyó.

