Santiago Giménez sobre Feyenoord: "La liga holandesa es una gran liga que espero me vaya bien"

Santiago Giménez sabe que el fichaje con el Feyenoord puede ser la oportunidad de su vida, es por eso que destacó el nivel de la Eredivisie.

"No hay nada seguro todavía, no me gusta hablar antes de tiempo, así que primero estoy concentrado aquí y la liga holandesa es una gran liga que espero me vaya bien", expresó en entrevista con TUDN.

Aunque se ha hablado mucho del fichaje, 'El Bebote' confesó que puede que el duelo ante Puebla no haya sido su último juego con Cruz Azul.

“Sí, claro hay posibilidades. La verdad como puede ser el último como no, no es nada seguro. La verdad le tengo un cariño enorme a Cruz Azul, hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya se decide todo”, comentó.

Se dé o no se dé el fichaje con el Feyenoord, Santi Giménez tiene muy claro su amor a la Máquina y pese a que cumpliría un sueño le dolería dejar al club de sus amores.

“El sueño europeo siempre está intacto hasta que yo no saque un pie de este club, bueno ni afuera voy a dejar de defender este club a muerte, todavía no hay nada seguro por lo tanto estoy aquí, me voy a partir la madre aquí. Desde los 10 años que estoy aquí, es el club que amo. La verdad me pone muy triste tener que salir, aunque no hay nada seguro, para mí es emocionante", finalizó.

