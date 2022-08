Santiago Giménez: Publicó un emotivo mensaje de despedida para Cruz Azul y la afición

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord de los Países Bajos, publicó un emotivo mensaje de despedida para su exequipo Cruz Azul y para la afición cementera.

En sus redes sociales, el Chaquito afirmó que se va totalmente agradecido después de haber estado desde los nueve años con la institución cruzazulina, donde debutó y tuvo la oportunidad de ser campeón.

"Querido Cruz Azul quiero agradecerte antes que nada por todo lo que me has dado y me has dejado vivir, hemos pasado momentos lindos y momentos duros pero todos juntos hemos remado contra corriente para pasar de la tristeza a la alegría", comentó Giménez en sus redes sociales.

Destacó que la formación que tuvo con La Máquina se dio desde los nueve años y que pasó un sinfín de situaciones que ahora le permiten la oportunidad de llegar al Feyenoord.

"Fue a los 9 años cuando me puse por primera vez tus colores y a partir de ahí, me has formado como ser humano, me diste valores, me has preparado para las batallas, me diste el sueño más grande de jugar en primera división y llevarme a la selección! DEMASIADO que agradecerte".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PIOJO HERRERA REVELÓ QUÉ JUGADORES DE TIGRES PODRÍAN SALIR AL FUTBOL DE EUROPA