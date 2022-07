Rodolfo Rotondi: 'El arbitraje en México es más severo que en Argentina'

Rodolfo Rotondi tiene un par de semanas compitiendo en el futbol mexicano y ya sabe lo polémicos que pueden llegar a ser los árbitros en México. Y es que en el duelo ante el Atlas, el argentino se fue expulsado tras un contacto sin intención con el defensor rojinegro, por lo que La Máquina apeló la tarjeta roja.

Ante esta situación, el refuerzo del conjunto cementero comparó en una entrevista con TUDN el arbitraje mexicano con el de su país, asegurando que se corta constantemente el ritmo, aunque afirmó que se acostumbrará con el paso de las jornadas.

"Es un poco más severo que en Argentina, se corta un poco más el juego, son cosas que uno se tiene que ir adaptando con el correr de los partidos y las semanas, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo", indicó.

De igual manera, Rotondi aseguró que la adaptación a la altura de la Ciudad de México le ha costado, aunque señaló que es un tema en el que ha ido mejorando día con día.

"Con Pachuca creo que sentí un poco lo que es la altura, no es fácil y yo había jugado dos veces en la altura y no era tan alto como acá, entonces no es fácil el cambio, me costó y yo me ahogaba mucho, inclusive tuve una situación clara en la cual tuve que haber definido y haber hecho el gol, pero también llegué sin fuerza, creo que eso con el correr de los días lo fui mejorando en los entrenamientos y ahora ya me siento mucho mejor", sentenció.

Cruz Azul visitará al Atlético de San Luis en la Jornada 5. La Máquina se encuentra pasando por una racha negativa en el Apertura 2022 pese a iniciarlo con el pie derecho, pues solamente suman cuatro puntos, por lo que se ubican en la décima posición de la tabla general.

