Roberto Alvarado: 'Si no era Campeón con Cruz Azul, no me hubiera gustado salir'

Roberto Alvarado recordó aquel título de Liga MX que consiguió como jugador de Cruz Azul, destacando que le sirve como inspiración para la Liguilla del Clausura 2022.

“La novena significó muchísimo, me tocó perder una final recién había llegado a Cruz Azul en mi primer torneo contra América, después nos tocó la situación que nos da la vuelta Pumas. Levantar la novena fue muy emotivo porque fue algo como si hubiéramos descansado. Si no era campeón con Cruz Azul, no me hubiera gustado salir”, declaró el 'Piojo' en charla con RÉCORD.

“Pude levantar y darle una alegría a la afición, aparte me tocó una semana difícil porque perdimos a mi bebé”, finalizó.

Alvarado fue intercambiado por Uriel Antuna este torneo y ahora defiende los colores de Chivas, donde tienen en puerta el Clásico Tapatío y buscan su boleto a semifinales del Clausura 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS TIGRES: AFICIONADOS FUERON RETIRADOS DEL AZTECA POR CONATOS DE BRONCA EN LA TRIBUNA