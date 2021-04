Reynoso tras triunfo vs Juárez: 'Dependemos del equipo y puede aparecer cualquiera'

Cruz Azul no deja de sumar puntos. El lider general de la competencia confirma cada semana por qué es el mejor equipo del torneo; ayer gracias a una anotación de último momento de Jonathan Rodríguez, la Máquina se llevó los 3 puntos de Ciudad Juárez, sin embargo, el propio entrenador celeste, Juan Reynoso reconoció que no solamente necesitan de su goleador y que lo ideal es no depender de un solo hombre.

"Sabemos que en la recta final necesitamos de todos y llegar a ese último mes con 18 jugadores que nos permitan tener las variantes que tenemos y reflejarlo de la mejor forma", declaró el estratega cementero.

"Hoy gracias a Dios dependemos del equipo y tenemos esa cerecita que aparece A, B, C o D. No me gusta individualizar los triunfos porque ante la circunstancia que estemos (puede aparecer cualquiera)", añadió el timonel.

Destacó a su vez el esfuerzo que hicieron sus futbolistas incluidos aquellos que tuvieron actividad con Selección Nacional a mitad de semana.

"Lo que importa es seguir creciendo en los detalles. A veces la euforia del resultado hace que no preponderemos lo que hizo Juárez; nos complicaron. Necesitamos de todos, los seleccionados y eso para felicitar a todos por tener un grupo tan humilde", sentenció Juan Reynoso.

