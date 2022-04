Reynoso tras descalabro de Cruz Azul: 'Puedo hacerme a un lado si no aporto'

Cruz Azul volvió a la inestabilidad en sus resultados tras caer por la mínima ante San Luis, y aunque al término del encuentro la afición cementera reclamó la salida de Juan Reynoso, el entrenador dejó en claro que está dispuesto a hacerse a un lado por voluntad propia si en algún momento considera que no aporta al club.

“Quiero tanto a esta institución que puedo hacerme a un lado si no aporto. Eso no lo veo en el día con día, no lo veo en partidos oficiales, veo la respuesta de los chicos, lo otro va a depender de la directiva. Si veo que soy problema no necesito que me corran”, declaró en conferencia de prensa.

Al momento, los celestes se mantienen en puestos de Repechaje, pero sus juegos como locales les han sido complicados: sólo han conseguido ganar un juego de los últimos seis que han disputado en el Azteca y acumulan cinco derrotas en nueve encuentros como anfitriones, por lo que el entrenador peruano apeló al esfuerzo que darán sus dirigidos en su próximo compromiso.

“No voy a engañar a nadie. Pero me imagino que ahorita todo se ve mal, hay que poner lo que ponen las gallinas y para mí el futbol es jugar pensado, hay que entender, interpretarlo. Lastimosamente, me doy cuenta de que el entorno entiende menos de lo que se trata”, dijo.

Y a pesar del tambaleante panorama que atraviesa su equipo, Reynoso no presta atención a los comentarios externos y se mostró confiado en que sus dirigidos podrán revertir la situación.

“Saben que no leo, no escucho. No somos tan buenos como en mayo del año pasado, ni tan malos como hoy nos quieren hacer ver. Lo importante del futbol es ser ecuánime, no agrandarte en la buena, ni destruirte en la mala. Sé que lo vamos a revertir”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: 'CATA' DOMÍNGUEZ, CON SENTIMIENTOS ENCONTRADOS POR DERROTA Y RÉCORD PERSONAL