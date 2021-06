Reynoso: 'Tengo un título como entrenador y jugador, y eso no es poca cosa'

Luego de conquistar la novena estrella para Cruz Azul, el estratega Juan Reynoso reconoció que Santos Laguna les hizo pasar muy mal el primer tiempo; sin embargo, también aceptó que lo conseguido en el Estadio Azteca fue por todo el mérito de sus jugadores.

"Agradecido por entrar a la historia de este club. Tengo un título como jugador y ahora como técnico y eso no es poca cosa", expresó en conferencia de prensa.

Por otra parte, al estratega se le cumplió su sueño de dirigir a La Máquina, tras su paso como entrenador en Perú. Juan Reynoso comentó que el triunfo del Guardianes 2021 no fue una casualidad, pues el equipo ya tiene años sufriendo por conquistar el tan anhelado campeonato y por fin lo lograron.

"Estamos en el momento y el lugar indicado. Lo de hoy no es casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy (Jesús Corona), el Cata (Julio Domínguez) y Aldrete (Adrián); los he visto llorar de dolor y hoy los vi llorar de alegría", indicó.

Finalmente, Juan Reynoso se ha encargado de romper sequías de títulos en su cargo como Director Técnico, lo hizo con el Coronel Bolognesi que tenía 78 años sin conocer un campeonato y con el Melgar de 34 años. Cruz Azul no fue la excepción; como jugador rompió una sequía de 17 años y a cinco meses de que se anunciará como nuevo entrenador de la Máquina terminó con una de 23 años.

"Tengo que agradecerle al futbol, a la vida. Me siento muy bendecido, me siento arropado por los jugadores y no me voy a cansar de agradecerles, pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a mi familia. Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental y que sin él Juan (Reynoso) no estaría aquí: el ‘Profe’ Meza. Esta medalla la va a tener en su casa, bien resguardada, porque es más azul que nadie”, concluyó.

