Reynoso sobre abucheos a Bryan Angulo: 'No es lo que queremos de la afición'

Después de sumar la segunda cruzazuleada en lo que va del torneo jugando en casa, Juan Reynoso aceptó que las estrategias que aplicó frente a Santos no fueron muy factibles y la 'regó' con los movimientos que realizó para tratar de sacar la ventaja.

"Seguir mejorando los detalles, por las llegadas faltó de repente contundencia para cerrar el juego, pero como siempre digo después del video el análisis va a ser más claro", señaló el maquinista.

"Hablamos de detalles que con la adrenalina a algunos se puede distorsionar pero creo que tuvimos en el primer tiempo muchas cosas buenas como para repetir. Al final soy el total responsable porque de repente con mis cambios o de mi forma de entender que podíamos hacer daño al rival cuando uno la riega hay que aceptarlo", añadió.

Luego de que Bryan Angulo salió de cambio y fuera abucheado por la afición; mientras que Santiago Giménez, quien tomó su lugar, fue ovacionado, el peruano se mostró decepcionado de los seguidores celestes.

"Tristeza total, la verdad en casa uno pensaría que vamos a jugar con uno más, que nos van a apoyar en las buenas y en las malas; individualizar de repente algún mal detalle, algún mal control, creo que no es la imagen y no es lo que queremos nosotros de la afición", indicó.

Sin embargo, espera que sus jugadores o parte del cuerpo técnico no sean atacados, pues hacen su máximo esfuerzo para sacar un buen partido.

"Asumimos que dejamos de hacer cosas, asumimos que seguro la afición tiene todo el derecho a pronunciarse pero creo que de local no puede volver a pasar ni con Bryan ni con otro jugador, por lo menos en el tiempo que yo he estado acá el jugador y el auxiliar del cuerpo técnico no había pasado y espero que haya sido un accidente y no se vuelva a repetir porque los aficionados de Cruz Azul hemos perseverado para ver ganar nuevamente al equipo", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL CAYÓ EN EL AZTECA ANTE EL SOTANERO SANTOS.