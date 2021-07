Pablo Aguilar: 'Título con Cruz Azul, fue el más emocionante en mi carrera'

Pablo Aguilar formó parte de la plantilla que puso fin a una sequía de más de 23 años sin título de Liga de Cruz Azul al superar a Santos en la Final del Guard1anes 2021.

Y para el defensor paraguayo, ese título con La Máquina es de los que más ha disfrutado en su carrera, después de ser campeón también con Xolos y América.

"Se vivió con más emoción, lo viví, no quiero demeritar lo que conseguí en otros equipo porque es más que importante para mí, siempre me llevo ese sentimiento, pero más emocionante fue por todo lo que nosotros vivimos, más bien es eso. Con Tijuana, con América gané cosas y no es demeritar eso, cada uno tiene su valor", reveló Aguilar en entrevista con TUDN.

"Cuando fue el pitazo final y se consiguió ese título fie emocionante, con un descargo de todo lo que habíamos pasado", agregó.

Además, el hecho de cómo perdieron en las Semifinales un torneo antes contra Pumas al perder una ventaja de cuatro goles, hizo que valorarán más este reciente campeonato.

"Este fue más emocionante porque nos habíamos comido muchísimas cosas en el torneo pasado, en pocas palabras nos han dicho vendidos, te puedo decir, no sé si está mal o bien, pero prácticamente nos trataron así, sí la pasamos mal", sentenció Pablo Aguilar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REYNOSO SOBRE EL CAMPEÓN DE CAMPEONES: 'NO NOS SENTIMOS FAVORITOS'