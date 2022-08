Pablo Aguilar sobre Cruz Azul: "Me decían que estaba listo para renovar y no había nada"

Pablo Aguilar, exdefensor de La Máquina de Cruz Azul, declaró que la directiva solamente le dio largas con el tema de su renovación, pero nunca hicieron nada, a pesar de que el futbolista tenía toda la intención de quedarse con la escuadra cementera.

El futbolista paraguayo explicó al programa 'Jugando Claro' que el problema en general del cuadro cruzazulino es que tiene un serio problema interno, en dónde no se sabe ni quién es el presidente.

"Fue algo raro, todo estaba listo. Faltando meses para acabar el torneo ya se venía hablando de renovar, Juan Reynoso me decía que ya estaba todo listo para firmar. Al final no había nada, yo decía que sí pero nunca hubo un acercamiento", señaló Aguilar.

Además, añadió que "si quieres armar un buen plantel, lo primero que debe de estar bien es la cabeza pero primero no sabes ni quién va a ser el presidente, quién está de directivo. Yo lo que veo es que ellos tienen que hacer una buena planificación y ahí el equipo va a levantar nuevamente".

Por otro lado, Pablo Aguilar le mostró todo su respeto a la afición cementera y el agradecimiento de que muchos lo recuerdan con cariño e incluso no querían que saliera de la institución.

"Me gusta que la afición todavía se acuerde de uno porque eso habla del trabajo que uno hizo. Le decía a mi familia que cuando me vaya de cualquier equipo, me quiero ir bien, no que por tiempo me termine yendo", sentenció el defensa guaraní.

