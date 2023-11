Martin Anselmi, candidato a dirigir al Cruz Azul, sobre su ejemplo a seguir: 'Soy Bielsista'

Martín Anselmi, el candidato número uno para tomar la dirección técnica de Cruz Azul. El argentino de 38 años se ha caracterizado por implementar metodología moderna a sus equipos.

El joven estratega tiene como referente a Marcelo Bielsa, un viejo conocido del futbol mexicano. Y es que el estilo de juego de Anselmi es ofensivo, enseñanza que le dio el experimentado técnico.

“Marcelo Bielsa siempre fue un entrenador al que yo defendí, pero por eso de somos así los bielsistas, lo defendemos. A mí me gusta atacar y, por ahí, sí me lo enseñó inconscientemente Bielsa. Después uno se va influenciando por lo que va viendo y aprendiendo. Creo que varios entrenadores a lo largo de mi carrera, que es corta, me fueron marcando”, dijo a Olé.

Martín Anselmi actualmente dirige a Independiente del Valle en Ecuador, en donde ganó cuatro títulos Copa Ecuador, Supercopa, Sudamericana y Recopa. El último campeonato lo logró en el mítico Maracaná al vencer a Flamengo en penaltis.

Y es que Iván Alonso, quien se perfila a ser el director deportivo de Cruz Azul, confió en el talento de Anselmi para ser el estratega de La Máquina, además la directiva encabezada por el Ing. Víctor Velázquez, analizó varias propuestas; sin embargo, se inclinaron por Martín Anselmi.

