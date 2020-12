Marcone sobre Cruz Azul: 'Fue un salto muy importante, es un club inmenso'

Iván Marcone tuvo un paso fugaz por el Cruz Azul, en donde pudo alcanzar una Final. Tras su paso por México, el argentino catalogó al club como "inmeso".

“Cruz Azul fue un salto muy importante, porque también me hizo crecer en lo personal, en la maduración, irme fuera de mi país por primera. Un club inmenso, Cruz Azul es un club inmenso, que también estoy muy agradecido y he disfrutado el tiempo que estuve.

"Estar en Cruz Azul me generó la posibilidad de llegar a Boca Juniors, que todos sabemos lo que significa a nivel mundial. Para el jugador argentino pasar por un club como Boca es algo muy importante y me ha costado mucho trabajo pero también lo he disfrutado", mencionó para LaLiga.

Después de jugar con Boca Juniors, Marcone dio el salto al futbol europeo con el Elche de España, por lo que agredeció a sus exequipos.

"Una cosa lleva a la otra, con trabajo tuve la posibilidad de estar acá hoy y por eso quiero ser agradecido tanto con Boca Juniors, Cruz Azul, Lanús y Arsenal, porque mi presente en parte se lo debo a ellos", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA: 'NO HAY POSIBILIDAD DE TRAER A CARLOS VELA'