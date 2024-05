¿Jugar en el Azteca? Martín Anselmi prefiere el Estadio Ciudad de los Deportes

Con el boleto a la Final en su primer torneo en México, Martín Anselmi aseguró que no hay manera de que el partido de Ida ante América se juegue fuera del Estadio Ciudad de los Deportes.

"No hay ninguna posibilidad que Cruz Azul salga de este estadio. Esta es nuestra casa, nos representa y acá queremos jugar la final", aseguró el estratega cementero.

Es consciente de que jugar contra el campeón era el escenario más complicado, pero sabe también que ya pudieron vencerlo una vez en el amistoso disputado a mitad de torneo en la ciudad de Los Ángeles.

"Ya lo he dicho en otras oportunidades. Todo eso que alimenta a un partido de futbol no hace el partido. Es un final, hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar. Todo eso de los datos, estadísticas, había mucho historial de este partido, no podemos vivir del pasado. Es el actual campeón, el rival más duro que nos podía tocar, pero ya le ganamos en Los Ángeles; nosotros pensamos en nosotros, no en lo extra", declaró el argentino.

Con el pase a la Final, el conjunto cementero aseguró su participación en la Champions Cup de CONCACAF en 2025 y al respecto el técnico destacó que es una práctica que debería de ser habitual para la institución.

"Al final creo que Cruz Azul tiene que estar en torneos internacionales, no de inicio era el objetivo, pero si con el correr de las fechas queríamos vernos ahí. Estoy muy feliz de estar en un torneo así, jugué todos los de Sudamérica y son hermosos. Me gusta tener dos torneos porque alimenta nuestra propia competencia", finalizó Anselmi.

