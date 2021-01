Juan Reynoso: 'No me da vergüenza, ante Pachuca salimos a defendernos'

A pesar de haber vencido 0-1 al Pachuca, Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, reconoció que su equipo no ofreció el juego más vistoso o entretenido, e incluso salió a defenderse, pero lo importante era sacar un resultado positivo y al final lo logró, por lo que dijo que con el paso de los juegos se mejorarán las formas de ganar.

“Sería muy egoísta y soberbio de mi parte pensar en Juan Reynoso y luego en la institución porque es muy grande y todos tenemos que pensar en ella. Hoy lo que nos interesaba era ganar, la afición de Cruz Azul quiere que gane, pero quiere un equipo entregado, he sido claro que yo no estoy para vender humo, lo que pasa lo digo y no me da vergüenza que salimos a defender el partido.

“Las formas seguro se mejorarán, hoy tuvimos buenos momentos más allá de que dirán porqué Cruz Azul no salió a proponer, pero uno tiene que ser inteligente y el futbol es de resultados, y una vez que curas las heridas, ver a un Cruz Azul más vistoso, hoy empezamos a gatear y cuando uno gatea no quiere hacer cosas raras”, dijo.

Respecto a si es que en los días que quedan de enero, (pues el mercado de fichajes cierra el 31) todavía espera que llegue algún refuerzo, el timonel de La Máquina expresó la satisfacción que le causa su plantel, y recalcó que trabajará y conseguirá resultados positivos con los jugadores que tiene hasta el momento.

“Hoy el equipo demostró compromiso, fuimos solidarios, respetamos las pautas donde podíamos complicar a Pachuca, con mucho por corregir.

“Me gusta ser realista y hoy cuento con los que están trabajando con nosotros, pero sí los veo así de comprometidos, los que estamos aquí tenemos que potenciarnos y llevar al club donde se merece”, señaló.