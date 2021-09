Juan Reynoso: 'Es una noche negra para nuestra historia'

Ante las adversidades que atraviesa Cruz Azul por la sequía de resultados positivos, Juan Reynoso aseguró que en La Noria trabajan por superar estos obstáculos, pero sin olvidar a sus aficionados, el peruano aseguró que deberán de dar la cara ante ellos.

"Hoy tenemos un momento muy malo, pero el guerrero tiene que aparecer mañana, no hay tiempo para lamentos ni para excusas. Sí para pedirme disculpas a la afición", declaró el maquinista ante los medios de comunicación, tras la goleada que le propinó Monterrey.

“Es una noche negra para nuestra historia, nos ganaron y bien. Hay que felicitar su contundencia y si algo nos tenemos que reprochar es pecar de inocentes en detalles puntuales. Estamos destrozados”, agregó.

La Máquina siempre busca elementos para levantarse de momentos complicados, pero el estratega aseguró que en el entrenamiento de que tendrán por la mañana, sus jugadores deberán cambiar el chip para concentrarse en sus próximos compromisos.

"Esta noche va a ser muy dura, pero el guerrero debe aparecer, no hay tiempo para lamentarnos, sí para pedirle enormes disculpas a la afición, pero ya debemos cambiar el chip", señaló.

Por otra parte, el maquinista descartó que durante el partido ante Monterrey en el Estadio Azteca haya hecho malos comentarios hacia sus jugadores, pues simplemente dio indicaciones para que los celestes estuvieran mejor parados ante los de los de Javier Aguirre.

"Lo que me sorprendió es que llegamos, no definíamos, salía la jugada en contra y gol. Mala suerte no, todo se trabaja. Estamos en esa racha que es la contraria, pero no nos podemos excusar en eso", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: RAYADOS GANÓ Y GOLEÓ A CRUZ AZUL PARA AVANZAR A LA GRAN FINAL